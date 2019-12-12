Обновлено в ноябре 2020

Каучсёрфинг и 7 его аналогов, законные способы «отнять» дом на время и жильё за работу, которую ты выбираешь сам…

Условия въезда и возвращения для украинцев проверяйте здесь.

Полностью бесплатное жильё: каучсёрфинг…

В поезде Дели — Гая я встретил чеха, который без перелётов пересёк весь Ближний Восток (в том числе такие непростые страны, как Иран и Пакистан) с помощью каучсерфинга. Оставляя немного денег или подарки, он жил по несколько недель в одном месте, изучая культуру и современное общество Ближнего Востока. Это была тема его научной работы и он решил собрать материал не в библиотеке))

Каучсерфинг заслуженно популярен и основан на доверии и щедрости. Вы бесплатно принимаете у себя новых друзей и ездите по всему миру, пользуясь гостеприимством других. Некоторые только путешествуют, а другие настолько щедры и гостеприимны, что только принимают.

Можно зарегистрироваться на сайте, найти гостеприимного хозяина, прочитать о нём отзывы и написать ему.

В мае 2020-го произошли важные изменения.

Для начала немного истории, с 2011-го года каучсёрфинг — это коммерческая организация, хотя всё начиналось в 2006-м с вдохновляющего совершенно бесплатного движа волонтёров.

История каучсёрфинга с цифрами и датами описана здесь.

С мая 2020-го года, если вы решите зайти в свой аккаунт на couchsurfing.org, то увидите следующее…

…у нас «просят» около 1 долллара в месяц. Текст в общих чертах гласит: «Из-за влияния Covid-19 мы нуждаемся в вашей немедленной помощи, чтобы поддержать Каучсёрфинг живым».

Такое действие было бы понятным, будь ребята общественным, волонтёрским проектом, но они — коммерческий проект, и с 2011-го получили больше 20 миллионов инвестиций.

Это так же было бы понятным, будь это просто просьба, но без денег нас не впускают в наши аккаунты. Это касается и хостеров и путешественников.

Теперь вы знаете более или менее всё важное и сами сможете сделать выводы, платить и пользоваться Couchserfing или нет. Сейчас у них более 14 миллионов пользователей по всему миру, но нет информации о том, сколькие из них заплатили и «открыли» свои аккаунты.

… и аналоги каучсёрфинга

Если решили, что Каучсёрфинг — это не ваше, попробуйте:

trustroots.org — не знаю как вы, а я сразу кайфанул от этих ребят и создал здесь аккаунт, возможно, это лучший вариант бесплатного жилья в 2020-м.

Сайт создала группа волонтёров из UK и ребята заявляют, что очень не хотят превращаться в корпорацию. На сайте сейчас более 44 000 пользователей, есть сообщества хичхайкеров, бэкпекеров, желающих поделиться едой… Вообщем, практически всё для путешествий и всё это бесплатно .

Сайт создала группа волонтёров из UK и ребята заявляют, что очень не хотят превращаться в корпорацию. На сайте сейчас более 44 000 пользователей, есть сообщества хичхайкеров, бэкпекеров, желающих поделиться едой… Вообщем, практически всё для путешествий и . servas.org — сообщество помощи друг другу в путешествиях, основанное в 50-х студентами. Они хотели путешествовать и останавливаться в гостях друг у друга. Здесь совершенно бесплатно можно найти жильё на 1-2 дня. Есть членские взносы, для вступления требуется собеседование;

warmshowers.org — сайт для велосипедистов-путешественников. Около 100000 хостов в 161 стране — отличные результаты для специализированного проекта. Есть огромная вероятность, что велосипедистов принимают такие же любители жать на педали, так что им всегда будет о чём пообщаться;

bewelcome.org — это сообщество бесплатного жилья создали фаны Каучсёрфинга, каким он был в начале 2000-х и Хоспиталити клаба. Функции путешественника и хостера разделены, вы можете только путешествовать. Сайт полностью бесплатный, есть версия на русском, около 130 000 пользователей в 217 странах мира;

www.staydu.com — один из самых «маленьких» сайтов бесплатного жилья, около 17000 пользователей. Здесь есть опции «жильё бесплатно», «жильё за деньги» или «жильё за работу» — можно выбирать;

www.hospitalityclub.org — этот сайт называют главным конкурентом Каучсёрфинга, но сейчас сайт сайт «скорее мёртв» и посетить его стоит только из исторических соображений.

Бесплатный хостел

Заходите в хостел и прямо, не стесняясь, говорите, что хотите пожить — за работу. Узнайте, что нужно делать, сколько часов в день займёт работа, где будете жить… обычно, вы получите завтрак бесплатно и сможете готовить обед и ужин из своих продуктов.

Бесплатное жильё в хостелах лучше искать на месте, если вас не знают лично, по телефону могут легко отказать, так как такая работа — нелегальна, приходите, знакомьтесь, рассказывайте, что умеете делать профессионально и, возможно, вас возьмут даже надолго.

Присмотри за домом и живи в нём

Этот стиль поездок, подходит для тех, кто хочет пожить подольше. Ваши обязанности обычно: поддерживать дом в чистоте, поливать растения и гулять с животными. Вот сайты, где можно найти себе дом:

mindmyhouse — 11 044 зарегистрированных домовладельцев и 5746 смотрителей. Стоимость регистрации — 20$;

housecarers — очень простой и удобный сайт, стоимость годовой регистрации — 50$;

luxuryhousesitting — большинство предложений в США, но есть и Европа в основном Англия, Италия… Стоимость годовой регистрации — 10$.

Хорошо, если вы можете показать владельцу дома свою финансовую стабильность, указать профессию, доход, а также фотографии «у меня дома», где чисто и уютно.

Бесплатное жильё просто «за поговорить»

Ваш родной язык — достаточный повод для того, чтобы пожить бесплатно. Вот сайты, где готовы приютить носителей языка и русский, например, пользуется спросом — talktalkbnb.com и lingoo.com.

Знание английского не обязательно, но это — отличное дополнение.

Монах на недельку))

Если вы любите тишину и простоту во всём, попробуйте остановиться в монастыре. Я никогда не искал монастыри заранее, просто заходил на месте и прямо спрашивал об условиях. Часто проживание в монастыре стоит денег и вам скажут об этом, но сумма, обычно, небольшая. При желании вы сможете питаться с монахами и помогать им в работе, обсудите всё прямо и открыто заранее, не стесняйтесь.

Обычно, от вас потребуется закрытая одежда с длинными рукавами и соблюдение тишины, принимать религию и давать какие-то обеты совершенно необязательно.

Бесплатное жильё за ваши умения

Если собираетесь в каком-то месте осесть на пару недель, найдите в Фейсбуке (ВК) группы «Украинцы в (страна или крупный город)… » или «Русскоязычные в…» добавьтесь туда и напишите объявление: «Зовут так-то, сам оттуда-то, путешествую, хочу пожить в вашем городе и ищу жильё на две недели, умею делать это и это профессионально, хочу уделять работе столько-то часов в день» и фото. Мне в таких сообществах очень помогали.

Обмен жильём — это бесплатно

У вас есть дом или квартира и вы хотите путешествовать? Обменяйтесь жильём. Такой способ подойдёт для тех, кто хочет пожить спокойно и комфортно на одном месте.

homeexchange.com — самый популярный. Платная регистрация с возможностью бесплатно пользоваться первые две недели, то есть «первый обмен домами — бесплатно». На сайте — 400 000 домов в 187 странах — это впечатляет;

lovehomeswap.com — похожий на первый, здесь тоже первые две недели живёте бесплатно;

ihen.com — предложений гораздо меньше, сайт старенький, но регистрация самая дешевая.

Важно знать! Если ваш рейс отменяли или задерживали за последние 3 года, получите компенсацию 125-600 евро (регламент EC № 261/2004, статьи 4–9). Заполняйте форму здесь.

Жильё за которое заплатят тебе

С тех пор как я узнал об этих сайтах, любое нытье типа «хочу посмотреть мир, но нет денег», «ненавижу свою работу» отсекаю, мгновенно, отправляя эти ссылки. Если человек действительно мечтал путешествовать, то обязательно найдёт что-то для себя, а если нет — перестанет ныть, как минимум, мне))

workaway.info — здесь можно найти работу за жильё и еду по всему миру. Проекты от интеллектуальных до «навозокопательных». Правда, чтобы получить контакты работодателей нужно оформить платную подписку за 20 долларов в год, но это точно того стоит. На сайте появилась возможность найти попутчиков;

worldpackers.com — сайт — сообщество, здесь можно найти волонтёрские проекты, возможности работы за жильё и еду по миру, сайт на английском, доступ на год стоит 49$;

helpx.net — похожий сайт, но бесплатный;

anyworkanywhere — сайт заточенный под путешественников. Много возможностей временной работы. Есть информация о посольствах, хостелах, вакансиях для волонтёров;

sopotra.com — сайт где можно перевезти посылку и зарабатывать по пути.

Вот сайты где можно проверить, насколько востребованы ваши умения и опыт в том или ином месте и найти работу по специальности. Для этого зайдите на сайт, введите населённый пункт из вашего путешествия, специальность по которой ищете работу, и вы получите список действующих вакансий, условия оплаты и контакты работодателей:

craigslist на этом сайте кроме возможностей работы в Европе и Америке есть сообщества по интересам, где вы можете найти друзей;

indeed сайт предоставляет очень широкие и точные возможности поиска работы по всему миру. Есть версия на русском языке;

jobs.theguardian более бизнесовый сайт, в основном предложения постоянной работы, но можно искать и временную, есть функция работа «на таком-то расстоянии от вас».

Aренда за копейки

Если путешествуете компанией — проще всего зайти на сайт AirBNB. Здесь вы получаете чистую и готовую к проживанию квартиру или дом с кухней, ванной и своими ключами.

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Как я готовлю свои путешествия и почему

✈️ Авиабилеты — начинаю поиск всегда на Скайсканнер.

Почему? Проверил, по Европе они находят лучшие цены.

🚌 Лоукост автобусы и поезда в Европе — смотрю на Omio.

Почему? Они собирают лоукост автобусы и поезда в готовые маршруты, билеты от 4 евро.

🏠 Жильё по всему миру — использую AirBNB.

Почему? Цены от 4 евро, чем больше людей, тем дешевле на одного, используйте мою скидку и фильтр по цене.

🚖 Такси — сначала всегда Убер.

Почему? Это самый выгодный способ добраться из аэропорта в город.

🚙 Аренда авто — ищу машину на Ренталкарс.

Почему? У этих ребят есть возможность искать машину по размеру залога. Недобросовестные автопрокатчики устанавливают самую низкую цену и самый высокий залог. Потом, придираясь к любой мелочи, не возвращают вам часть залога. Выбирайте компанию с минимальным залогом и читайте отзывы о том, как она работает именно в той стране, куда вы едете.

📃 Страховка — ищу на Hotline.

Почему? Эти ребята собирают акции страховых и у них честные отзывы. Берите страховку без франшизы, тогда страховая покрывает все расходы.

☔️ Если ваш рейс задержали или отменили за последние 3 года — получите компенсацию 150-600 евро (регламент EC № 261/2004). Заполняйте форму здесь.

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